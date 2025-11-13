Исландия обыграла Азербайджан, усложнив для сборной Украины борьбу за выход на ЧМ-2026

Сборная Исландии / © Associated Press

Сборная Исландии на выезде обыграла команду Азербайджана в пятом матче группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 по футболу. Поединок в Баку завершился со счетом 0:2 .

На 20-й минуте встречи исландцев вывел вперед Альберт Гудмундссон. На 39-й минуте Сверрир Ингасон отправил второй мяч в ворота азербайджанцев.

Во втором тайме счет на табло не изменился – исландцы довели дело до уверенной победы.

Обзор матча Азербайджан – Исландия

В другом поединке 5-го тура группы D сборная Украины в Париже сыграет с Францией. Начало – в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Франция – Украина.

Благодаря победе Исландия (7 очков) вышла на второе место в турнирной таблице группы D. обойдя Украину (7 баллов), которая опустилась на третье место. Лидирует с 10 пунктами Франция, замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Следует отметить, что при равенстве очков выше в таблице будет сборная с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей. Поскольку сборная Украины уступает исландцам по разнице голов, то в случае поражения от французов команде Сергея Реброва в заключительном туре 16 ноября нужно будет побеждать Исландию, чтобы финишировать на втором месте.

В то же время, если сборная Украины возьмет хотя бы очко в матче с Францией, то ей достаточно будет сыграть вничью с Исландией, чтобы занять второе место.

Существует и вариант, при котором сборная Украины может завоевать прямую путевку на Мундиаль, избежав плей-офф. Для этого "сине-желтым" нужно побеждать Францию и Исландию, а также чтобы французы потеряли очки в игре с Азербайджаном.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что названы стартовые составы на матч отбора ЧМ-2026 Франция – Украина.