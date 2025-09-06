Исландия разгромила Азербайджан и возглавила группу Украины в отборе к ЧМ-2026

Сборная Исландии по футболу / © Associated Press

Сборная Исландии на своем поле разгромила команду Азербайджана в стартовом матче группового этапа квалификации на чемпионат мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе в Рейкьявике завершился со счетом 5:0 .

Дубль в составе исландцев оформил Исаак Йоханнессон, еще по одному мячу забили Виктор Палссон, Альберт Гудмундссон и Кристиан Глинссон.

Обзор матча Исландия – Азербайджан

В другом матче стартового тура группы D сборная Украины проиграла Франции (0:2).

Таким образом, после первого тура Исландия (3 очка) возглавляет квартет, опережая Францию (3 балла) благодаря лучшей разнице голов. Украина (0) идет на третьей позиции, Азербайджан (0) – последний.

Во втором туре отбора на ЧМ-2026 исландцы на выезде сразятся с французами, а украинцы в гостях сойдутся с Азербайджаном. Оба матча состоятся во вторник, 9 сентября.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.