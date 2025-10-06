Исландия – Украина: букмекеры сделали прогноз на матч отбора ЧМ-2026

Украина – Исландия / © Associated Press

В пятницу, 10 октября, сборная Украины проведет свой третий матч в квалификации на чемпионат мира-2026 по футболу. Соперником "сине-желтых" будет команда Исландии.

Поединок состоится на стадионе "Лейгардальсведлюр" в городе Рейкьявик. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Исландия – Украина.

Прогноз букмекеров на матч Исландия – Украина

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают сборную Украины. На победу команды Сергея Реброва можно поставить с коэффициентом 2,34. Ничья – 3,35. Выигрыш исландцев – 3,20.

В стартовых матчах отбора на Мундиаль сборная Украины проиграла Франции (0:2) и сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).

В свою очередь, Исландия разгромила Азербайджан (5:0) и уступила Франции (1:2).

После двух туров сборная Украины с одним очком располагается на третьей позиции в своей группе отбора на ЧМ-2026, опережая Азербайджан благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Лидирует с 6 баллами Франция, на втором месте идет Исландия (3 пункта).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Напомним, победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.