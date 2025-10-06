- Дата публикации
Исландия – Украина: где и когда смотреть матч отбора ЧМ-2026
Команда Сергея Реброва постарается одержать первую победу в квалификации на Мундиаль.
В пятницу, 10 октября, сборная Украины сыграет с командой Исландии в третьем матче группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 по футболу.
Поединок состоится на стадионе "Лейгардальсведлюр" в городе Рейкьявик. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
"Сине-желтые" пока не одержали ни одной победы в квалификации на Мундиаль. В стартовых матчах отбора команда Сергея Реброва проиграла Франции (0:2) и сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).
Сборная Исландии в первых двух поединках разгромила Азербайджан (5:0) и уступила Франции (1:2).
Где смотреть матч Исландия – Украина
Прямую трансляцию поединка Исландия – Украина можно посмотреть на медиасервисе MEGOGO, а также на бесплатном канале "MEGOGO СПОРТ" в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Исландия – Украина.
После двух туров сборная Украины с одним очком располагается на третьей позиции в своей группе отбора на ЧМ-2026, опережая Азербайджан благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Лидирует с 6 баллами Франция, на втором месте идет Исландия (3 пункта).
Напомним, победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.
Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.