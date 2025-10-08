ТСН в социальных сетях

Исландия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026

Текстовый репортаж третьего поединка "сине-желтых" в квалификации на Мундиаль.

Украина – Исландия

Украина – Исландия / © Associated Press

В пятницу, 10 октября, сборная Украины сыграет с командой Исландии в третьем матче группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 по футболу.

Поединок состоится на стадионе "Лейгардальсведлюр" в городе Рейкьявик. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

В стартовых матчах квалификации на Мундиаль команда Сергея Реброва проиграла Франции (0:2) и сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).

Сборная Исландии в первых двух поединках разгромила Азербайджан (5:0) и уступила Франции (1:2).

После двух туров сборная Украины с одним очком располагается на третьей позиции в своей группе отбора на ЧМ-2026, опережая Азербайджан благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Лидирует с 6 баллами Франция, на втором месте идет Исландия (3 пункта).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Смотрите предматчевую студию и альтернативное комментирование поединка Исландия – Украина на Youtube канале FootballHub.

Вашему вниманию также текстовая онлайн-трансляция матча Исландия – Украина.

