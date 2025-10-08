- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 127
- Время на прочтение
- 1 мин
Исландия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026
Текстовый репортаж третьего поединка "сине-желтых" в квалификации на Мундиаль.
В пятницу, 10 октября, сборная Украины сыграет с командой Исландии в третьем матче группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 по футболу.
Поединок состоится на стадионе "Лейгардальсведлюр" в городе Рейкьявик. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
В стартовых матчах квалификации на Мундиаль команда Сергея Реброва проиграла Франции (0:2) и сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).
Сборная Исландии в первых двух поединках разгромила Азербайджан (5:0) и уступила Франции (1:2).
После двух туров сборная Украины с одним очком располагается на третьей позиции в своей группе отбора на ЧМ-2026, опережая Азербайджан благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Лидирует с 6 баллами Франция, на втором месте идет Исландия (3 пункта).
Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.
Смотрите предматчевую студию и альтернативное комментирование поединка Исландия – Украина на Youtube канале FootballHub.
Вашему вниманию также текстовая онлайн-трансляция матча Исландия – Украина.