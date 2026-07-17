Испания — Аргентина: онлайн-трансляция финала ЧМ-2026

Лионель Месси / © Associated Press

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В воскресенье, 19 июля, сборные Испании и Аргентины встретятся в финальном матче чемпионата мира-2026, который близится к завершению в США, Канаде и Мексике.

Поединок за "золото" состоится на арене "MetLife Stadium" в американском Ист-Резерфорде (пригород Нью-Йорка). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На текущем Мундиале испанцы заняли первое место в группе H, сыграв вничью с Кабо-Верде (0:0), разгромив Саудовскую Аравию (4:0) и одолев Уругвай (1:0). В 1/16 финала "Фурия Роха" разгромила Австрию (3:0), в 1/8 финала победила Португалию (1:0), в четвертьфинале вырвала победу над Бельгией (2:1), а в полуфинале одолела Францию (2:0).

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Аргентинцы стали первыми в квартете J, разгромив Алжир (3:0), обыграв Австрию (2:0) и разобравшись с Иорданией (3:1). В 1/16 финала команда Лионеля Месси в экстра-таймах дожала Кабо-Верде (3:2), в 1/8 финала совершила суперкамбэк против Египта (3:2), в четвертьфинале в экстра-таймах в большинстве дожала Швейцарию (3:1), а в полуфинале с ярким камбэком победила Англию (2:1).

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Испания — Аргентина.

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