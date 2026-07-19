- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 735
- Время на прочтение
- 1 мин
Испания — Аргентина: стали известны стартовые составы на финал ЧМ-2026
Решающий поединок Мундиаля начнется в 22:00 по киевскому времени.
Стали известны стартовые составы на финальный матч чемпионата мира-2026, в котором встретятся сборные Испании и Аргентины.
Испания: Унаи Симон — Порро, Кубарси, Ляпорт, Кукурелья — Родри, Фабиан Руис, Ольмо — Ямаль, Баэна, Оярсабаль.
Аргентина: Эмилиано Мартинес — Монтиэль, Ромеро, Лисандро Мартинес, Тальяфико — Де Пауль, Энцо Фернандес, Гонсалес, Макаллистер — Месси, Альварес.
Матч Испания — Аргентина состоится сегодня, 19 июля, на арене "MetLife Stadium" в американском Ист-Резерфорде (пригород Нью-Йорка). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Испания — Аргентина.
Добавим, что сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале Мундиаля-2022 в Катаре подопечные Лионеля Скалони в серии пенальти обыграли Францию.
Отметим, что в ночь на 19 июля на арене "Hard Rock Stadium" в Майами (США) состоялся сверхрезультативный матч за третье место ЧМ-2026, в котором Англия одолела Францию со счетом 6:4.
Ранее сообщалось, что суперкомпьютер назвал фаворита финала ЧМ-2026 по футболу.