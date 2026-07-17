Испания — Аргентина: стало известно, кто будет судить финальный матч ЧМ-2026

Славко Винчич / © Associated Press

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Международная федерация футбола (ФИФА) назначила судейскую бригаду на финальный матч чемпионата мира-2026, в котором встретятся сборные Аргентины и Испании.

Как сообщила пресс-служба ФИФА, главным арбитром поединка станет 46-летний словенец Славко Винчич.

На линиях ему будут ассистировать соотечественники Томаж Кланчник и Андраж Ковачич.

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Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Адхам Махадме, а резервным ассистентом станет Мохаммад Аль-Калаф (оба — Иордания).

Винчич является арбитром ФИФА с 2010 года, а в 2024 году обслуживал финальный матч Лиги чемпионов между "Реалом" и дортмундской "Боруссией".

На ЧМ-2026 Винчич отработал главным арбитром на матчах группового этапа Бразилия — Марокко (1:1) и Иордания — Алжир (1:2), а также поединке 1/16 финала между Мексикой и Эквадором (2:0).

Финал ЧМ-2026 состоится в воскресенье, 19 июля, на арене "MetLife Stadium" в американском Ист-Резерфорде (пригород Нью-Йорка). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Испания — Аргентина.

Отметим, что перед этим в ночь на 19 июля на арене "Hard Rock Stadium" в Майами (США) запланирован матч за третье место, который начнется в 00:00 по киевскому времени. В нем Франция сыграет с Англией.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Франция — Англия.

Напомним, в полуфинале мирового первенства Испания одолела Францию (2:0), а Аргентина с ярким камбэком победила Англию (2:1).

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