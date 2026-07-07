Испания — Бельгия: букмекеры сделали прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2026

Сборная Испании / © Associated Press

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В пятницу, 10 июля, сборные Испании и Бельгии сразятся в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026.

Поединок состоится на "SoFi Stadium" в американском городе Инглвуд в округе Лос-Анджелес штата Калифорния. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Испания — Бельгия.

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На текущем Мундиале испанцы заняли первое место в группе H, сыграв вничью с Кабо-Верде (0:0), разгромив Саудовскую Аравию (4:0) и одолев Уругвай (1:0). В 1/16 финала "Фурия Роха" разгромила Австрию (3:0), а в 1/8 финала победила Португалию (1:0).

Бельгия финишировала первой в квартете G, сыграв вничью с Египтом (1:1) и Ираном (0:0), а также разбив Новую Зеландию (5:1). В 1/16 финала подопечные Руди Гарсии совершили безумный камбэк и в экстра-таймах одолели Сенегал (3:2), а в 1/8 финала разгромили США (4:1).

Прогноз букмекеров на матч Испания — Бельгия

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Испании. На победу действующих чемпионов Европы в основное время можно поставить с коэффициентом 1,68. Ничья — 3,80. Выигрыш бельгийцев — 5,50.

На выход испанцев в полуфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,30. Проход Бельгии в следующую стадию — 3,25.

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Победитель пары Испания — Бельгия в 1/2 финала сразится с триумфатором противостояния Франция — Марокко.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что сборная Бельгии затроллила ФИФА и Трампа после разгрома США в 1/8 финала ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что Роналду прокомментировал драматическое поражение Португалии от Испании и вылет с ЧМ-2026.

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