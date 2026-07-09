Испания — Бельгия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2026

Сборная Испании / © Associated Press

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В пятницу, 10 июля, сборные Испании и Бельгии сразятся в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026.

Поединок состоится на "SoFi Stadium" в американском городе Инглвуд в округе Лос-Анджелес штата Калифорния. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На текущем Мундиале испанцы заняли первое место в группе H, сыграв вничью с Кабо-Верде (0:0), разгромив Саудовскую Аравию (4:0) и одолев Уругвай (1:0). В 1/16 финала "Фурия Роха" разгромила Австрию (3:0), а в 1/8 финала победила Португалию (1:0).

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Бельгия финишировала первой в квартете G, сыграв вничью с Египтом (1:1) и Ираном (0:0), а также разбив Новую Зеландию (5:1). В 1/16 финала подопечные Руди Гарсии совершили безумный камбэк и в экстра-таймах одолели Сенегал (3:2), а в 1/8 финала разгромили США (4:1).

Победитель пары Испания — Бельгия в 1/2 финала сразится с триумфатором противостояния Франция — Марокко.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Испания — Бельгия.

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