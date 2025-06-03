Испания – Франция: где смотреть и ставки букмекеров на полуфинал Лиги наций

Испания – Франция / © Associated Press

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В четверг, 5 июня, сборные Испании и Франции сойдутся во втором полуфинальном матче Лиги наций-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "MHPArena" в немецком Штутгарте. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

В четвертьфинале турнира испанцы в серии пенальти прошли Нидерланды (2:2, 3:3), а французы в серии пенальти одолели Хорватию (0:2, 2:0).

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Где смотреть матч Испания – Франция

В Украине матч Испания – Франция в прямом эфире будет эксклюзивно транслировать медиасервис MEGOGO.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Испания – Франция.

Ставки букмекеров на матч Испания – Франция

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают испанскую сборную. На победу действующих чемпионов Европы в основное время принимают ставки с коэффициентом 2,48. Ничья – 3,20. Выигрыш французов после 90 минут матча – 3,10.

На выход Испании в финал можно поставить с коэффициентом 1,74. Проход Франции в финал оценен коэффициентом 2,08.

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В другом полуфинале Лиги наций в среду, 4 июня, посоревнуются немцы и португальцы. На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Германия – Португалия.

Финальный матч турнира и поединок за третье место состоятся в воскресенье, 8 июня.

Нынешний розыгрыш Лиги наций является четвертым в истории. Дебютный турнир в 2019 году выиграла Португалия, в 2021-м триумфовала Франция, а в 2023-м победителем стала Испания.