Испания и Германия не определили сильнейшего и обострили интригу в борьбе за плей-офф ЧМ-2022

"Красная Фурия" и Бундестим обменялись голами во втором тайме.

В воскресенье, 27 ноября, сборная Испании сыграла вничью с командой Германии в матче 2-го тура группы E чемпионата мира-2022 по футболу. Поединок завершился со счетом 1:1 .

Испания открыла счет на 62-й минуте. Вышедший на замену во втором тайме Альваро Мората на ближней штанге в одно касание замкнул передачу от Жорди Альбы.

Немцы сумели отыграться на 83-й минуте. Никлас Фуллькруг, на 70-й минуте поменявший на поле Томаса Мюллера, в штрафной получил мяч от Джамала Мусиалы и мощно пробил в "девятку".

В другом матче 2-го тура этого квартета Япония неожиданно проиграла Коста-Рике со счетом 0:1 .

Отметим, что в первом туре Япония сенсационно победила Германию (1:2), а Испания поиздевалась над Коста-Рикой (7:0).

Итак, после двух туров Испания возглавляет группу с 4 очками. Япония и Коста-Рика имеют по 3 балла. Немцы с одним пунктом занимают последнюю строчку. Интрига максимальна, ведь все четыре сборные сохраняют шансы на выход в плей-офф.

В матчах заключительного тура квартета E, которые пройдут 1 декабря, Испания сыграет с Японией, а Германия сойдется с Коста-Рикой. В плей-офф из группы выйдут две лучшие команды.

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