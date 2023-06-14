Испания – Италия: где смотреть и ставки букмекеров на полуфинал Лиги наций

Победитель этой пары в финале сразится с сильнейшим в дуэли Нидерланды – Хорватия.
В четверг, 15 июня, сборные Испании и Италии сыграют во втором полуфинале финальной стадии Лиги наций-2022/23.
Матч состоится на стадионе "Де Гролс Весте" в нидерландском городе Энсхеде. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.
Обе сборные стали победителями своих квартетов Дивизиона А Лиги наций-2022/23. Испанская сборная обошла команды Португалии, Швейцарии и Чехии. В свою очередь, Италия опередила Венгрию, Германию и Англию.
В другом полуфинале Лиги наций в среду, 14 июня, встретятся сборные Нидерландов и Хорватии. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.
Финал и поединок за третье место пройдут в воскресенье, 18 июня.
Где смотреть матч Испания – Италия
На территории Украины поединок Лиги наций между сборными Испании и Италии в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.
Прогнозы букмекеров на матч Испания – Италия
По мнению букмекеров, незначительным фаворитом грядущего поединка является "Красная фурия". На победу испанцев в основное время предлагается поставить с коэффициентом 2,32. Ничья – 3,30. Выигрыш "Скуадры Адзурры" по итогам 90 минут матча – 3,40.
На проход Испании в финал Лиги наций принимаются ставки с коэффициентом 1,65. Выход итальянцев в решающую игру турнира – 2,27.
Напомним, что текущий розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Дебютный турнир в 2019 году выиграла Португалия, а в 2021 году обладателем трофея стала Франция.
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