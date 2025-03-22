Испания – Нидерланды: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/4 финала Лиги наций

Первая встреча между командами завершилась боевой ничьей.
В воскресенье, 23 марта, сборная Испании примет национальную команду Нидерландов в ответном матче 1/4 финала Лиги наций сезона-2024/25.
Поединок состоится на стадионе "Месталья" в Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Первая игра между командами, которая состоялась 20 марта в Роттердаме, завершилась результативной ничьей (2:2).
Где смотреть матч Испания – Нидерланды
В Украине матч Испания – Нидерланды в прямом эфире будет эксклюзивно транслировать медиасервис MEGOGO.
Прогнозы букмекеров на матч Испания – Нидерланды
Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают испанскую сборную. На победу "Красной фурии" можно поставить с коэффициентом 1,72. Ничья – 3,90. Выигрыш "Оранжевых" – 5,00.
В двухматчевой дуэли аналитики также отдают предпочтение Испании. На выход действующих чемпионов Европы в полуфинал Лиги наций принимаются ставки с коэффициентом 1,30. Проход Нидерландов в следующую стадию – 3,70.
Победитель пары Нидерланды – Испания в полуфинале Лиги наций посоревнуется с триумфатором четвертьфинального противостояния Хорватия – Франция.
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