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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Испания одержала волевую победу над Хорватией и вышла в плей-офф Лиги наций

В параллельном матче этого квартета Англия разгромила Чехию.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Сборная Испании

Сборная Испании / © Associated Press

Сборная Испании на выезде одержала волевую победу над Хорватией в матче четвертого тура группы 3 Дивизиона А Лиги наций-2026/27. Поединок на стадионе "Полюд" в хорватском городе Сплит завершился со счетом 1:2.

Хозяева поля открыли счет на 17-й минуте встречи — отличился Иван Перишич.

После перерыва испанцы отыгрались — на 61-й минуте забил Микель Мерино.

На 79-й минуте хорваты остались в меньшинстве — Перишич заработал вторую желтую карточку.

Испания воспользовалась численным преимуществом и вырвала победу — на 88-й минуте точный удар нанес Микель Мерино.

В другом матче 4-го тура этого квартета Англия на своем поле разгромила Чехию (3:0).

Выиграв все четыре матча в нынешнем розыгрыше Лиги наций, Испания (12 очков) лидирует в своей группе и досрочно вышла в плей-офф. Далее расположились Англия (9 баллов), Хорватия (3) и Чехия (0).

В следующем туре Испания в гостях сыграет с Чехией, а Хорватия на выезде сразится с Англией. Оба матча состоятся 12 ноября.

Ранее сообщалось, что Португалия без Роналду обыграла Норвегию и первой вышла в плей-офф Лиги наций.

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