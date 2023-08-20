Испания одолела Англию и впервые в истории стала победителем женского чемпионата мира по футболу

Сборная Испании выиграла женский чемпионат мира-2023 по футболу. В финальном матче, который состоялся в австралийском Сиднее, "Красная фурия" одолела команду Англии со счетом 1:0 .

Авторкой единственного и победного мяча в этой встрече на 29-й минуте стала футболистка "Реала" Ольга Кармона.

Во втором тайме у Испании была возможность закрепить свое преимущество, но Дженнифер Эрмосо на 70-й минуте не реализовала пенальти.

Англия пыталась отыграться, но, несмотря на 13 компенсированных ко второму тайму минут, счет на табло не изменился.

Женская сборная Испании по футболу впервые в истории выиграла чемпионат мира. Более того, впервые за 16 лет на женском ЧМ победила европейская сборная. В последний раз это делала Германия в 2007 году. С тех пор турнир выигрывали Япония (2011) и дважды – США (2015, 2019).

Бронзовые медали женского ЧМ-2023 завоевала сборная Швеции. Скандинавки в матче за третье место обыграли хозяйку турнира – Австралию (2:0).

Ранее сообщалось, что во время финала женского ЧМ-2023 на поле выбежал фанат в футболке в поддержку Украины с надписью "Stop Putler" ("Остановите Путлера").

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