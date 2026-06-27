Испания одолела Уругвай и вышла в плей-офф ЧМ-2026

Уругвай - Испания / © Associated Press

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Сборная Испании обыграла команду Уругвая в матче заключительного третьего тура группы H чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "Акрон" в мексиканском городе Сапопан завершился со счётом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече действующие чемпионы Европы забили на 42-й минуте — Маркос Льоренте с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площадки, где Алекс Баэна поразил дальний угол.

Уругвай — Испания / © Associated Press

В конце противостояния уругвайцы остались в меньшинстве — на 90+5-й минуте Агустин Каннобио прыгнул в ногу Пау Кубарси на чужой половине поля и получил прямую красную карточку.

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В другом матче третьего тура этого квартета сборные Кабо-Верде и Саудовской Аравии сыграли вничью (0:0).

Испания (7 очков) выиграла группу H и вышла в плей-офф. Сборная Кабо-Верде (3 балла) пробилась в 1/16 финала со второй строчки.

Уругвай и Саудовская Аравия (по 2 зачетных пункта) финишировали на третьей и четвертой позициях соответственно, оставшись за пределами плей-офф.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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