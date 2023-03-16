Испания отреагировала на информацию о замене Украины на Марокко в заявке на проведение ЧМ-2030

Федерация футбола Испании подтвердила, что совместно с Португалией договорились с Марокко подать совместную заявку на проведение чемпионата мира 2030 года.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

"Это историческая заявка, поскольку впервые в истории мужской чемпионат мира по футболу может состояться одновременно на двух разных континентах. Союз трех соседних стран усилит связи между Европой и Африкой, как и во всем Средиземноморье", – говорится в заявлении Федерации футбола Испании.

В то же время в испанской федерации заявили о готовности провести турнир и в четырех странах, включая Украину. Ранее журналист Sky Sports Роб Гаррис сообщал, что Украину исключили из списка вероятных хозяев Мундиаля-2030.

"Федерации футбола Испании и Португалии верят, что Украинская ассоциация футбола и ее президент справятся с трудностями, с которыми они столкнулись сейчас, чтобы представить совместную заявку от четырех стран", – говорится в заявлении.

Напомним, семь месяцев спустя после начала полномасштабной войны Украина присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030 по футболу.

Однако позже страны ЕС начали рассматривать вариант с заменой нашей страны на Марокко в связи с продолжением активных боевых действий на территории Украины и постоянными ракетными обстрелами со стороны России, а также из-за ситуации с президентом УАФ Андреем Павелко.

В феврале этого года суд отстранил Павелко от должности по обвинению в мошенничестве и отмывании денег во время строительства завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

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