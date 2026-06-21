Испания разбила Саудовскую Аравию на ЧМ-2026

Испания — Саудовская Аравия / © Associated Press

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Сборная Испании разгромила команду Саудовской Аравии в матче второго тура группы H чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на "Mercedes-Benz Stadium" в Атланте завершился со счетом 4:0 .

Испанцы открыли счет уже на 11-й минуте встречи — Ламин Ямаль на дальней штанге замкнул прострел Микеля Оярсабаля с левого фланга.

Испания — Саудовская Аравия / © Associated Press

На 21-й минуте действующие чемпионы Европы развили свое преимущество — Оярсабаль отличился с передачи Эмерика Ляпорта.

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Испания — Саудовская Аравия / © Associated Press

На 24-й минуте подопечные Луиса Де ла Фуэнте забили в третий раз — красивая комбинация испанцев завершилась передачей Дани Ольмо и голом Оярсабаля, который оформил дубль.

Испания — Саудовская Аравия / © Associated Press

На старте второго тайма Испания в четвертый раз забила сопернику — на 49-й минуте мяч после удара от Марка Кукурельи и сейва голкипера Мохаммеда Аль-Оваиса попал в защитника саудовцев Хасана Тамбакти и оказался в воротах.

Испания — Саудовская Аравия / © Associated Press

В компенсированное время, на 90+2-й минуте, "Фурия Роха" могла забить пятый мяч, но гол Феррана Торреса после просмотра видеоповтора (VAR) был отменен из-за офсайда.

В стартовом туре Испания не сумела обыграть Кабо-Верде (0:0), а Саудовская Аравия сыграла вничью с Уругваем (1:1).

Другой матч 2-го тура группы H между Уругваем и Кабо-Верде состоится в понедельник, 22 июня, в 01:00 по киевскому времени.

В заключительном третьем туре Испания сыграет с Уругваем, а Саудовская Аравия сразится с Кабо-Верде. Оба поединка состоятся 27 июня, в 03:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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