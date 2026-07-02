Испания разгромила Австрию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Испания — Австрия / © Associated Press

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Сборная Испании разгромила команду Австрии в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026. Поединок на арене "SoFi Stadium" в Инглвуде, штат Калифорния (США) завершился со счетом 3:0 .

Испанцы могли открывать счет на 29-й минуте встречи, но гол Марка Кукурельи был отменен из-за фола против голкипера австрийцев во время навеса с углового.

На 36-й минуте действующие чемпионы Европы все же вышли вперед — Микель Оярсабаль забил ударом в одно касание низом в дальний угол после прострела Кукурельи с левого фланга.

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Для Оярсабаля этот гол стал третьим на этом Мундиале и 28-м в карьере за национальную команду.

Испания — Австрия / © Associated Press

Испания — Австрия / © Associated Press

В конце первого тайма подопечные Луиса Де ла Фуэнте были близки к тому, чтобы удвоить свое преимущество, но после удара Алекса Баены со штрафного вратарь австрийской сборной Александер Шлагер перевел мяч в перекладину, а затем парировал добивание от Ламина Ямаля.

Уже во втором тайме "Фурия Роха" таки развила свой успех — на 66-й минуте Педро Порро в штрафной площадке соперника головой замкнул подачу Баены с левого фланга.

Для Порро это первый гол за сборную Испании — он проводил 20-й матч за национальную команду.

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Испания — Австрия / © Associated Press

Испания — Австрия / © Associated Press

На 89-й минуте пиренейцы довели дело до разгрома — Оярсабаль оформил дубль, точно пробив в дальний угол после передачи Кукурельи с левого фланга.

Испания — Австрия / © Associated Press

Испания — Австрия / © Associated Press

Таким образом, Испания вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где сыграет против победителя матча Португалия — Хорватия, который состоится в пятницу, 3 июля, в 02:00 по киевскому времени.

Испанцы заняли первое место в группе H, сыграв вничью с Кабо-Верде (0:0), разгромив Саудовскую Аравию (4:0) и одолев Уругвай (1:0).

Австрийцы стали вторыми в квартете J, обыграв Иорданию (3:1), уступив Аргентине (0:2) и сыграв вничью с Алжиром (3:3).

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что США в меньшинстве победили Боснию и Герцеговину, выйдя в 1/8 финала ЧМ-2026.

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