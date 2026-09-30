Испания разгромила Хорватию и захватила единоличное лидерство в своей группе Лиги наций

Сборная Испании / © Associated Press

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Сборная Испании разгромила Хорватию в матче второго тура группы 3 дивизиона А Лиги наций-2026/27. Поединок на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье завершился со счетом 4:1.

Хозяева поля открыли счет уже на 2-й минуте встречи — отличился Ламин Ямаль. В середине первого тайма Дион Бельо восстановил паритет в противостоянии. Но уже через три минуты Ямаль ассистировал Марку Пубилю, который снова вывел испанцев вперед.

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Во втором тайме действующие чемпионы Европы и мира развили свое преимущество. На 63-й минуте Ямаль оформил дубль. А на 89-й минуте окончательный счет игры установил Нико Уильямс.

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В другом матче 2-го тура этого квартета Англия на выезде обыграла Чехию (2:0).

После двух туров Испания (6 очков) возглавляет эту группу. Англия и Хорватия имеют по 3 балла. Чехия (0) занимает последнюю строчку.

В следующем туре испанцы примут чехов, а хорваты дома сыграют с англичанами. Оба поединка запланированы на 3 октября.

Ранее сообщалось, что Франция одолела Бельгию в Лиге наций.

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