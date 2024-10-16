Испания разгромила Сербию и укрепила свое лидерство в группе Лиги наций (видео)

Сборная Испании разгромила Сербию в домашнем матче 4-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25. Поединок в Кордове завершился со счетом 3:0 .

Команда Луиса де ла Фуэнте открыла счет уже на 5-й минуте встречи – отличился центральный защитник Эмерик Ляпорт.

На старте второго тайма "Красная фурия" могла удваивать свое преимущество, но Альваро Мората не реализовал пенальти.

Впрочем, это не повлияло на дальнейший ход противостояния. На 65-й минуте Мората реабилитировался и забил с игры.

На 76-й минуте сербы остались в меньшинстве из-за удаления Страхиньи Павловича, который получил прямую красную карточку.

Победители Евро-2024 воспользовались численным преимуществом и довели дело до разгрома – на 77-й минуте окончательный счет установил Алекс Баэна.

Обзор матча Испания – Сербия

В параллельном поединке квартета А4 сборная Швейцарии на своем поле разошлась результативной ничьей с Данией (2:2).

После четырех туров Испания с 10 очками лидирует в этой группе. Далее расположились Дания (7), Сербия (4) и Швейцария (1).

В следующем туре Лиги наций испанцы на выезде сыграют против Дании, а сербы в гостях сразятся со Швейцарией. Матчи запланированы на 15 ноября.

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