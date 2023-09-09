Испания разнесла Грузию в отборе Евро-2024 – 16-летний талант "Барселоны" переписал историю (видео)

Ламин Ямаль побил два рекорда в дебютном матче за "Красную фурию".

Сборная Испании на выезде поиздевалась над командой Грузии в рамках 5-го тура отбора на Евро-2024. Поединок в Тбилиси завершился со счетом 1:7 .

Еще в первом тайме пиренейцы четырежды огорчили голкипера соперников. Дубль оформил Альваро Мората, еще один мяч забил Дани Ольмо, также автогол в пассиве грузинского защитника Соломона Квирквелии.

Более того, арбитр отменил гол испанского хавбека Фабиана Руиса из-за офсайда после вмешательства VAR.

После перерыва "Красная фурия" продолжила свою голевую феерию. Свой третий мяч в матче забил Мората, сделав таким образом хет-трик. Также отличились Нико Уильямс и 16-летний Ламин Ямаль.

Воспитанник "Барселоны" стал самым молодым новичком и автором гола в истории сборной Испании. В матче против Грузии он дебютировал за национальную команду в возрасте 16 лет и 57 дней.

Таким образом, Ямаль побил два рекорда, ранее принадлежавших его одноклубнику из "Барселоны" Гави. Тот впервые сыграл за испанскую сборную в возрасте 17 лет и 62 дня, а дебютный гол забил в 17 лет и 10 месяцев.

¡¡, OTRA VEZ Lamine Yamal!!



Tras este CHICHARRO, Lamine se convierte en el GOLEADOR más joven de la HISTORIA de la Selección.



: Tiene 16 años y 57 días



| 1-7 | 78' #VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/GQAGGPAsFR — Selección Española de Futbol (@SEFutbol) September 8, 2023

Обзор матча

После победы над Грузией команда Луиса де ла Фуэнте (6 очков) поднялась на второе место в группе А. Грузия с 4 баллами опустилась на четвертую позицию.

В следующем туре 12 сентября Испания примет Кипр, а Грузия на выезде сыграет против Норвегии.

Напомним, в финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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