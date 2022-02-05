Испания — Украина: где смотреть и ставки букмекеров на "бронзовый" матч Чемпионата Европы-2022 по футзалу

Испания — Украина: где смотреть и ставки букмекеров на "бронзовый" матч Чемпионата Европы-2022 по футзалу

"Сине-желтые" постараются занять третье место на турнире.

В воскресенье, 6 февраля, сборная Украины по футзалу проведет матч за "бронзу" Чемпионата Европы-2022, который проходит в Нидерландах. Соперником подопечных Александра Косенко будет команда Испании.

Отметим, что украинцы вышли в плей-офф континентального первенства, заняв второе место в группе А. "Сине-желтые" в стартовом матче проиграли Нидерландам (2:3), а затем разгромили Сербию (6:1) и уступили действующему чемпиону Европы и мира - португальцам (0:1).

Пробиться в 1/4 финала украинцам помогла победа сборной Сербии над Нидерландами (3:2) в параллельном поединке заключительного тура. В итоговой таблице квартета А Украина, Нидерланды и Сербия набрали по три очка, но у "сине-желтых" была лучшая разница забитых и пропущенных мячей в личных встречах.

В четвертьфинале соревнований сборная Украины обыграла Казахстан со счетом 5:3. Оппонентом сине-желтых в полуфинале стала Россия. Несмотря на невероятное сражение, команда Косенко потерпела поражение со счетом 2:3.

Что касается Испании, то они в группе заняли первое место, набрав семь очков. "Фурия роха" в квартете разбила Боснию и Герцеговину (5:1), Грузию (8:0) и свела в ничью игру с Азербайджаном (2:2). В четвертьфинале испанцы выбили Словакию (5:1), а вот в полуфинале уступили сборной Португалии (2:3).

Где смотреть матч Испания – Украина

На территории Украины игру в прямой трансляции покажет телеканал UA: Перший. Также поединок можно будет посмотреть онлайн на сайте Суспільне Спорт. Начало встречи в Амстердаме – в 15:30 по киевскому времени.

Прогнозы букмекеров на матч Испания – Украина

Букмекерские конторы в будущем противостоянии отдают предпочтение испанцам. На их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1,30. Ничья – 6,80. Успех украинцев – 6,20.

За всю историю выступлений на Евро Украина только раз не вышла на главный турнир, а наивысшего результата достигла в 2001 и 2003 годах (второе место). А вот последние пять Чемпионатов Европы "сине-желтые" заканчивали на стадии четвертьфинала.

Всего сборные Испании и Украины провели между собой восемь игр, в которых сине-желтым не удалось даже раз сыграть вничью. Разница забитых и пропущенных – 29:6 в пользу "Фурии рохи".

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