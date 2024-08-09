Испания в безумном матче с 8 голами одолела Францию и завоевала "золото" Олимпиады-2024 в футболе

"Красная фурия" в экстра-таймах вырвала победу над хозяевами Игр в Париже.

Сборная Испании стала победителем мужского футбольного турнира Олимпиады-2024.

В финальном матче на стадионе "Парк де Пренс" в Париже "Красная фурия" в экстра-таймах обыграла хозяйку соревнований Францию – 5:3 .

Уже на 11-й минуте встречи "Ле Блэ" вышли вперед благодаря голу Энцо Мийо. Однако еще до перерыва испанцы ответили тремя мячами – дубль оформил Фермин Лопес, после чего отличился Алекс Баэна.

Во втором тайме подопечные Тьерри Анри сумели отыграться. Сначала на 79-й минуте сократил отставание в счете Магнес Аклиуш, а затем в компенсированное время, на 90+3-й минуте, Жан-Филипп Матета реализовал пенальти и перевел игру в экстра-таймы (3:3).

Но в экстра-таймах сильнее все же оказалась испанская сборная, отправившая в ворота французов еще два мяча. Дублем выстрелил Серхио Камельо, забив на 100-й и 120+1-й минутах.

Бронзовым призером мужского футбольного турнира ОИ-2024 стала сборная Марокко, которая накануне в матче за третье место разнесла Египет со счетом 6:0.

Напомним, Украина на Играх-2024 впервые в истории была представлена в футбольном турнире Олимпиады. Команда Руслана Ротаня уступила Ираку (1:2), в меньшинстве вырвала победу над Марокко (2:1) и проиграла Аргентине (0:2), не сумев с тремя набранными очками пробиться в четвертьфинал.

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