Испания в большинстве избежала поражения от Нидерландов в первом матче 1/4 финала Лиги наций (видео)

Действующие чемпионы Европы воспользовались удалением у соперника, чтобы свести поединок к ничьей.

Сборная Нидерландов на своем поле сыграла вничью с Испанией в первом матче 1/4 финала Лиги наций сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Де Кейп" в Роттердаме завершилась со счетом 2:2 .

Уже на 9-й минуте игры "Красная фурия" открыла счет усилиями Нико Уильямса. Однако на 28-й минуте "Оранжевые" ответили голом от Коди Гакпо.

Сразу после перерыва хозяева поля вышли вперед – на 46-й минуте отличился Тиджани Рейндерс.

На 82-й минуте удаление 19-летнего Йореля Хато, который получил прямую красную карточку, заставило нидерландскую сборную играть в меньшинстве.

Действующие чемпионы Европы этим воспользовались и спаслись от поражения – на 90+3-й минуте ничью испанцам принес точный удар Микеля Мерино.

Обзор матча Нидерланды – Испания

Ответный матч между испанцами и нидерландцами запланирован на воскресенье, 23 марта, в Валенсии.

Победитель пары Нидерланды – Испания в полуфинале Лиги наций посоревнуется с триумфатором четвертьфинального противостояния Хорватия – Франция.

Ранее сообщалось, что сборная Украины одержала волевую победу над Бельгией в первом матче за право выступать в элитном дивизионе Лиги наций.

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