Испания в большинстве в экстра-таймах дожала Аргентину и стала победителем ЧМ-2026

Испания — Аргентина / © Associated Press

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Сборная Испании обыграла команду Аргентины финальном матче чемпионата мира-2026, который проходил в США, Канаде и Мексике. Поединок на арене "MetLife Stadium" в американском Ист-Резерфорде (пригород Нью-Йорка) завершился со счетом 1:0 по итогам экстра-таймов.

В первом тайме испанцы действовали активнее, но команды голов не забили, отправившись на перерыв при паритете в счете.

Во втором тайме Испания продолжила владеть мячом, в то время как Аргентина установила антирекорд финалов чемпионатов мира. За 75 минут матча "альбиселесте" не нанесли ни одного удара по воротам соперников и стали первой такой командой в истории решающих поединков Мундиалов.

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На 90+3-й минуте аргентинцы остались в меньшинстве — Энцо Фернандес в центре поля жестко сбил Пау Кубарси, заработав вторую желтую карточку и удаление. Интересно, что первый горчичник Энцо получил на 82-й минуте за разговоры с арбитром.

Испания — Аргентина / © Associated Press

Поскольку основное время матча Испания — Аргентина закончилось вничью 0:0, то игра перешла в экстра-таймы.

На 96-й минуте Испания была близка к голу — Нико Уильямс на добивании отправил мяч в ворота, но арбитр после просмотра видеоповтора (VAR) зафиксировал фол со стороны Микеля Мерино против Николаса Отаменди.

На 106-й минуте испанцы таки дожали соперника — Ламин Ямаль выполнил подачу с правого фланга на дальнюю штангу, Нико Уильямс сбросил мяч под удар Феррану Торресу, а тот мощно пробил под перекладину.

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Испания — Аргентина / © Associated Press

Испания — Аргентина / © Associated Press

На 114-й минуте Ферран Торрес мог оформить дубль, когда реализовал выход один на один с голкипером, но арбитр зафиксировал офсайд.

На последних минутах аргентинцы большими силами пошли в атаку в надежде забить гол и перевести игру в серию пенальти, но не смогли этого сделать.

Испанцы во второй раз в истории сыграли в финале чемпионата мира. Впервые это произошло в 2010 году — тогда "Фурия Роха" в экстра-таймах одолела Нидерланды (1:0) и завоевала "золото" Мундиаля.

Аргентинцы в седьмой раз приняли участие в финале ЧМ и во второй раз подряд. В финале Мундиаля-2022 в Катаре подопечные Лионеля Скалони в серии пенальти обыграли Францию и в третий раз стали чемпионом мира. Ранее главный трофей "альбиселесте" завоевывали в 1978-м и 1986-м.

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Отметим, что в ночь на 19 июля на арене "Hard Rock Stadium" в Майами (США) состоялся сверхрезультативный матч за третье место ЧМ-2026, в котором Англия одолела Францию ​​со счетом 6:4.

Ранее сообщалось, что победители ЧМ-2026 по футболу получат уникальные чемпионские перстни.

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