Испания в матче-триллере с 9 голами одолела Францию и вышла в финал Лиги наций (видео)

Испания – Франция / © Associated Press

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Сборная Испании стала вторым финалистом Лиги наций-2024/25.

В полуфинальном матче, который состоялся 5 июня на стадионе "MHPArena" в немецком Штутгарте, испанцы победили команду Франции со счетом 5:4 .

Подопечные Луиса Де ла Фуэнте открыли счет на 22-й минуте встречи – Ламин Ямаль с правого фланга сделал пас на Микеля Оярсабаля, который сбросил на Нико Уильямса и тот вколотил мяч под перекладину.

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На 25-й минуте "Красная фурия" удвоила свое преимущество в счете – Микель Мерино отозвался на передачу Оярсабаля и точно пробил в ближний угол.

Перед перерывом Испания могла делать счет разгромным, но красивый гол Дина Хейсена арбитр не засчитал из-за офсайда.

На старте второго тайма испанская сборная забила третий гол – на 54-й минуте Ямаль реализовал пенальти после того, как его в штрафной соперника сбил Адриан Рабьо.

А уже на 55-й минуте "Ле Блэ" пропустили в четвертый раз - Педри перебросил голкипера французов, воспользовавшись передачей Нико Уильямса.

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На 59-й минуте подопечные Дидье Дешама отквитали один мяч – Килиан Мбаппе реализовал пенальти, который сам и заработал, когда против него сфолил Педро Порро в штрафной испанцев.

Однако уже на 67-й минуте Испания вернула себе гандикап в четыре мяча – Ямаль оформил дубль, в падении пробив в дальний угол после передачи от Порро.

На 79-й минуте Франция сократила отставание – вышедший на замену Райан Шерки забил красивым ударом из-за пределов штрафной.

На 84-й минуте французы забили свой третий гол – защитник испанцев Дани Вивиан срезал мяч в свои ворота после прострела Мало Гюсто с правого фланга.

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В компенсированное время, на 90+3-й минуте, Франция сократила отставание в счете до минимума – Рандаль Коло Муани на дальней штанге замкнул подачу от Шерки.

Однако закончить невероятный камбэк и избежать поражения в этой сверхголевой перестрелке команда Дешама все же не сумела.

Обзор матча Испания – Франция

В финале Лиги наций испанцы в воскресенье, 8 июня, сыграют с Португалией, которая в первом полуфинале одержала волевую победу над Германией (2:1).

В этот же день Франция встретится с Германией в матче за третье место.

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Нынешний розыгрыш Лиги наций является четвертым в истории. Дебютный турнир в 2019 году выиграла Португалия, в 2021-м триумфовала Франция, а в 2023-м победителем стала Испания.