Испания в сложнейшем матче вырвала путевку в полуфинал Евро-2020: в серии пенальти одолела Швейцарию

Командам во второй раз на турнире пришлось играть дополнительное время.

Сборная Испании обыграла национальную команду Швейцарии в матче 1/4 финала Евро-2020 и вышла в полуфинал турнира. Основное и дополнительное время встречи на стадионе "Санкт-Петербург" в одноименном российском городе завершилась со счетом 1:1, а серия пенальти - с результатом 3:1.

"Красная фурия" смогла забить быстрый гол и в дальнейшем играть уже по счету. На 8-й минуте после навеса с углового Жорди Альба пробил в касание из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Дениса Закарию, изменил траекторию своего полета и залетел в ворота.

Associated Press

Защитник швейцарцев мог исправить свою оплошность в дебюте второго тайма, но после подачи углового он головой пробил рядом с дальней штангой.

Команда Владимира Петковича, что стало неожиданно, после перерыва продолжила держать в напряжении Унаи Симона и таки добилась своего. На 68-й минуте швейцарцы воспользовались неуверенной игрой защитников соперника, которые подарили мяч Ремо Фройлеру. Тот выкатил сферу на Джердана Шакири, который и отправил ее в ворота.

Associated Press

На 77-й минуте Фройлер уже отметился действием со знаком минус. Он в жестком подкате сбил Жерара Морено и был "награжден" за этот фол прямой красной карточкой. Но получив численное преимущество, испанцы так и не смогли вырвать победу в основное время.

Первый тайм дополнительного времени начался с атак испанцев, которые уже в первые минут десять создали у ворот Яна Зоммера больше моментов, чем за первые 90 минут игры. Но итог был все тот же - 1:1 на табло. Так игра плавно перешла в серию пенальти, которую лучше исполнили испанцы.

В полуфинале сборная Испании сыграет с победителем пары Бельгия - Италия .

- . Игры следующей стадии плей-офф состоятся 6-7 июля.

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