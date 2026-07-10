Испания вырвала победу над Бельгией и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Сборная Испании / © Associated Press

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Сборная Испании обыграла команду Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026. Поединок на "SoFi Stadium" в американском городе Инглвуд в округе Лос-Анджелес штата Калифорния завершился со счетом 2:1 .

Испанцы открыли счет на 30-й минуте встречи — Фабиан Руис добил мяч в ворота после того, как голкипер бельгийцев Тибо Куртуа парировал удар Дани Ольмо в завершение прострела Педро Порро с правого фланга.

Испания — Бельгия / © Associated Press

Испания — Бельгия / © Associated Press

На 41-й минуте бельгийцы сравняли счет — Шарль де Кетеларе головой замкнул подачу Тимоти Кастаня с правого фланга. Для испанцев это первый пропущенный мяч на этом Мундиале.

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Испания — Бельгия / © Associated Press

Испания — Бельгия / © Associated Press

Во втором тайме Куртуа, который неоднократно спасал сборную Бельгии от пропущенных мячей, получил травму и был вынужден досрочно покинуть поле. На 71-й минуте его заменил Сенне Ламмэнс, для которого это был лишь третий матч за национальную команду.

На 88-й минуте действующие чемпионы Европы воспользовались травмой Куртуа и забили победный гол. Ламменс допустил ошибку, отбив перед собой дальний удар Пау Кубарси, а Микель Мерино добил мяч в ворота.

Испания — Бельгия / © Associated Press

Испания — Бельгия / © Associated Press

Таким образом, Испания стала вторым полуфиналистом ЧМ-2026. В 1/2 финала испанцы сразятся с Францией, которая в четвертьфинале обыграла Марокко (2:0).

Матч Франция — Испания состоится во вторник, 14 июля, в 22:00 по киевскому времени.

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Остальные полуфиналисты турнира определятся в поединках Норвегия — Англия и Аргентина — Швейцария, которые будут сыграны в ночь на воскресенье, 12 июля.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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