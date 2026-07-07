Испания вырвала победу над Португалией с Роналду и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026

Португалия — Испания / © Associated Press

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Сборная Испании обыграла команду Португалии в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026. Поединок на арене "AT&T Stadium" в американском Арлингтоне завершился со счетом 0:1 .

Испанцы могли открывать счет уже на 8-й минуте встречи — Дани Ольмо вывел Микеля Оярсабаля один на один с голкипером португальцев Диогу Коштой, но тот низом пробил мимо правой штанги.

На 12-й минуте португальцы ответили своим острым моментом — Криштиану Роналду с правого края штрафной площадки пробил в ближний угол, но вратарь испанцев Унаи Симон парировал на угловой.

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На 16-й минуте Испания была очень близка к голу, но Диогу Кошта дважды спас португальскую команду, отразив опасные удары Ламина Ямаля и Алекса Баэны.

На 30-й минуте у испанцев был еще один хороший момент — голкипер португальцев отбил перед собой заброс от Педри с левого фланга, после чего Ольмо на добивании головой в падении пробил мимо левой штанги.

На 37-й минуте уже португальцы чуть не забили — Жоау Фелиш на дальней штанге головой сбросил мяч на Роналду, который пробил в падении, но Симон в прыжке поймал мяч.

На 41-й минуте Португалия создала супершанс — Нуну Мендеш ударом с линии штрафной площадки попал в голову защитнику испанцев Педро Порро, от которой мяч рикошетом отскочил в перекладину. Так что первый тайм завершился без забитых голов.

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На старте второго тайма португальцы понесли очень серьезную утрату — Нуну Мендеш, который до сих пор успешно сдерживал Ямаля, травмировался и был на 56-й минуте заменен на Нелсона Семеду.

В компенсированное ко второму тайму время, на 90+1-й минуте, испанцы вырвали победу — Микель Мерино получил передачу от Феррана Торреса и из пределов штрафной площадки пробил в ближний угол.

Португалия — Испания / © Associated Press

Португалия — Испания / © Associated Press

Португалия — Испания / © Associated Press

Испания в 1/4 финала сразится с победителем матча США — Бельгия, который состоится во вторник, 7 июля, в 03:00 по киевскому времени.

На ЧМ-2026 испанцы стали первыми в квартете H, сыграв вничью с Кабо-Верде (0:0), разгромив Саудовскую Аравию (4:0) и одолев Уругвай (1:0). В 1/16 финала действующие чемпионы Европы разгромили Австрию (3:0).

Португальцы заняли второе место в группе K, сыграв вничью с ДР Конго (1:1), разгромив Узбекистан (5:0) и разделив очки с Колумбией (0:0). В 1/16 финала команда Роналду одержала волевую победу над Хорватией (2:1).

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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Ранее сообщалось, что Англия с дублем Беллингема в меньшинстве одолела Мексику и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что дубль Холанда принес Норвегии победу над Бразилией и выход в четвертьфинал ЧМ-2026.

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