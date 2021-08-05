Испанский футболист нанес сопернику ужасную травму в товарищеском матче: видео возмутило Сеть

Перспективный защитник "Лестера" Уэсли Фофана в ближайшее время не выйдет на поле.

Форвард испанского "Вильярреала" Фер Ниньо сломал ногу защитнику "Лестера" Уэсли Фофана в товарищеской игре перед началом сезона.

20-летний футболист "Желтой субмарины" неоправданно грубо подкатился под своего французского ровесника и нанес ему ужасную травму. Фофана унесли с поля на носилках после того, как ему длительное время оказывали помощь врачи.

Видео инцидента попало в Сеть и вызвало волну возмущения у болельщиков со всего мира. Они не понимают, зачем было идти в такой опасный для здоровья соперника подкат, да еще и товарищеской встрече.

Why on earth are players tackling like this in a pre season "friendly" ???



Get well soon Fofana pic.twitter.com/aFbuihqlXz — matt (@thfcmxtt) August 4, 2021

"Он должен быть дисквалифицирован", "Почему он даже не получил красную карточку?", "Зачем лететь в жесткий подкат в "товарняке"? - написали фанаты в комментариях.

После матча Фофана выложил свое фото в Instagram, заставив поклонников серьезно поволноваться.

Wesley Fofana with an update on his condition on Instagram. pic.twitter.com/NIfOP0onx5 — Get French Football News (@GFFN) August 4, 2021

Позже француз удалил это фото, а выложил уже более оптимистичное с пояснениями.

"Привет, ребята, большое спасибо за все ваши сообщения. Сегодня плохой день, но я нахожусь в потрясающем месте с великолепной медицинской командой. Я сообщу вам новости, как только у меня будет окончательный диагноз, но мы уже знаем, что у меня перелом малоберцовой кости. Я скоро вернусь и стану сильнее, не волнуйтесь", - написал Фофана.

"Лестер" обыграл "Вильярреал" со счетом 3:2. Новый сезон "лисы" откроют 7 августа матчем за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити".

В прошлом сезоне Фофана провел 38 матчей за "Лестер" во всех турнирах.

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