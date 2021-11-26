Испанский футболист второй сезон подряд забил мяч со своей половины поля в еврокубке: видео

Его точность издалека поражает.

Невероятный гол удалось забить футболисту кипрской " Оммонии " Хорди Гомесу в матче 5-го тура групповой стадии Лиги конференций против азербайджанского "Карабаха".

На 90-й минуте противостояния испанскому полузащитнику удался точный удар со своей половины поля. Отобрав мяч у соперника, игрок "Омонии" отдал передачу на Гомеса, а тот уже забросил игровой снаряд за шиворот голкипера.

Вашему вниманию видео с этим голом.

Отметим, что этот гол спас "Омонию" от поражения, матч завершился вничью со счетом 2:2.

Интересно, что это не первый подобный трюк от 36-летнего Гомеса. В октябре 2020 года он провернул аналогичное против нидерландского ПСВ, но уже в Лиге Европы.