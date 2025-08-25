ТСН в социальных сетях

Испанский клуб близок к тому, чтобы арендовать Довбика – СМИ

Артем может продолжить карьеру в составе "Вильярреала".

Артем Довбик

Артем Довбик / © facebook.com/officialasroma

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик вскоре может на правах аренды перейти в "Вильярреал".

Об этом сообщил журналист Саша Тавольери в соцсети X.

По его информации, испанский клуб продвинулся в переговорах с римским клубом касательно аренды Довбика с правом выкупа.

Также "Вильярреал" во время аренды 28-летнего украинца готов полностью покрыть его зарплату.

Отмечается, что сам Довбик открыт для перехода в "Желтую субмарину".

Ожидается, что сначала "Рома" подпишет нового форварда, а потом окончательно согласует переход Артема в "Вильярреал".

Напомним, Довбик перешел в римский клуб летом 2024 года за 30,5 миллиона евро из "Жироны", в составе которой стал лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги сезона-2023/24 (24 гола).

В сезоне-2024/25 он забил 17 мячей и отдал четыре результативные передачи в 45 матчах "Ромы" во всех турнирах.

В прошлом сезоне "Вильярреал" занял пятое место в таблице Ла Лиги и квалифицировался в основную стадию Лиги чемпионов-2025/26. "Рома" финишировала пятой в Серии А и будет играть в основном раунде Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что "Рома" с Довбиком обыграла "Болонью" в стартовом туре Серии A.

