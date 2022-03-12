Испанский стыд: один из лучших тренеров мира посочувствовал российским спортсменам, отстраненным от соревнований

Испанский стыд: один из лучших тренеров мира посочувствовал российским спортсменам, отстраненным от соревнований

Конте жаль, что война, которую начала Россия, влияет на мир спорта.

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте сделал неожиданное заявление, став в защиту российских спортсменов, отстраненных от всех соревнований после вторжения оккупационных войск РФ в Украину.

"Очень жаль, что эта серьезная ситуация, эта война между Россией и Украиной влияет на футбол и спорт. Знать, что российские спортсмены отстранены от соревнований, очень печально.

Полагаю, что это несправедливо. Я очень хорошо знаю, какой объем работы они каждый день выполняли ради этих соревнований. За эту ситуацию они вынуждены платить, но я считаю это неправильно.

Честно говоря, я надеюсь, что ситуация вскоре будет решена, потому что это наносит большой вред. Мы живем в 2022 году, и видеть это ужасно для всех", — приводит слова Конте Football.london.

Ранее главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о полномасштабном вторжении России на территорию Украины.

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