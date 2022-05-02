Исполком УАФ утвердил решение о досрочном завершении сезона УПЛ-2021/22

Исполком Украинской ассоциации футбола на своем заседании принял решение о досрочном завершении нынешнего сезона Премьер-лиги.

Во вторник, 26 апреля, клубы украинской Премьер-лиги на общем собрании проголосовали за прекращение Чемпионата сезона-2021/22. Сегодня это решение вступило в силу, после того, как его утвердил Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

В ближайшее время о досрочном завершении Чемпионата Украины администрация УАФ должна уведомить УЕФА.

Также Исполком УАФ утвердил календари мужских и женских международных мероприятий с учетом изменений, в частности, переносом ФИФА и УЕФА дат проведения официальных матчей и соревнований с участием сборных команд Украины.

Напомним, клубы УПЛ поддержали предложение досрочно завершить нынешний сезон, поскольку чемпионат не может быть доигран из-за продления военного положения в Украине. Турнирная таблица по состоянию на 24 февраля была признана окончательной.

Однако впервые в истории УПЛ награждения призеров производиться не будет. То есть "Шахтер", занявший первое место с отрывом в 2 очка от "Динамо", не будет признан чемпионом Украины. "Оранжево-черные" не получат титул и медали.

Таким образом, "Шахтер" и "Динамо" в следующем сезоне должны представить Украину в Лиге чемпионов. Занявший третье место "Днепр-1" сыграет в Лиге Европы. А "Заря" и "Ворскла", которые финишировали на четвертой и пятой строчках соответственно, выступят в Лиге конференций.

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