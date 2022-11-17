"Исполнился месяц": Свитолина порадовала фанатов милыми фото с маленькой дочерью

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая в середине октября этого года впервые стала мамой, поделилась новыми снимками со своей дочерью.

У себя в Instagram бывшая третья ракетка мира опубликовала серию кадров, на которых бережно держит младенца. В подписи к фотографиям Свитолина сообщила, что девочке уже исполнился месяц.

На одном из фото 28-летняя спортсменка была одета в футболку с трезубом на сердце.

"Удивительно, как однажды кто-то входит в твою жизнь, и ты не можешь вспомнить, как раньше жил без него. Сегодня исполнился месяц", — написала Свитолина.

Подписчики теннисистки отреагировали на фото большим количеством лайков и теплых слов в адрес Элины и ее дочери.

Свитолина и ее муж, французский теннисист Гаэль Монфис, впервые стали родителями 15 октября. Звездная спортивная пара решила дать новорожденной имя Скай.

Несмотря на свою беременность и нынешние заботы материнства, Свитолина активно помогает Украине в войне против российских оккупантов. В июне она стала послом фандрейзинговой платформы United24, созданной с целью сбора средств в поддержку Украины.

Отметим, что на данный момент Свитолина приостановила карьеру, однако планирует вернуться на корт, чтобы защищать честь Украины на Олимпийских играх-2024 в Париже.

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