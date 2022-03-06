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Использовал символ оккупанта: против российского гимнаста-провокатора откроют дисциплинарное дело

Использовал символ оккупанта: против российского гимнаста-провокатора откроют дисциплинарное дело

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Использовал символ оккупанта: против российского гимнаста-провокатора откроют дисциплинарное дело

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Представителя страны-агрессора накажут за позорный поступок.

Международная федерация гимнастики (FIG) откроет дисциплинарное дело против российского спортивного гимнаста Ивана Куляка, вышедшего на пьедестал с символом российских оккупантов на чемпионате мира в Дохе.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

"Международная федерация гимнастики подтверждает, что попросит Комиссию гимнастики по этике открыть дисциплинарное дело против мужчины - спортивного гимнаста Ивана Куляка (Россия) из-за его шокирующего поведения на Чемпионате мира в Дохе, Катар", — говорится в сообщении.

Также FIG ввела санкции против атлетов из России и Белоруссии. С 7 марта 2022 года спортсменам, а также судьям из этих стран, запрещено участвовать в любых турнирах под эгидой FIG.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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