Использовал символ оккупанта: против российского гимнаста-провокатора откроют дисциплинарное дело

Представителя страны-агрессора накажут за позорный поступок.

Международная федерация гимнастики (FIG) откроет дисциплинарное дело против российского спортивного гимнаста Ивана Куляка, вышедшего на пьедестал с символом российских оккупантов на чемпионате мира в Дохе.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

"Международная федерация гимнастики подтверждает, что попросит Комиссию гимнастики по этике открыть дисциплинарное дело против мужчины - спортивного гимнаста Ивана Куляка (Россия) из-за его шокирующего поведения на Чемпионате мира в Дохе, Катар", — говорится в сообщении.

Также FIG ввела санкции против атлетов из России и Белоруссии. С 7 марта 2022 года спортсменам, а также судьям из этих стран, запрещено участвовать в любых турнирах под эгидой FIG.