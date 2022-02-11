Использовала препарат для сердца и теперь может лишиться "золота": что известно о допинговом скандале с 15-летней российской фигуристкой на ОИ-2022

Использовала препарат для сердца и теперь может лишиться "золота": что известно о допинговом скандале с 15-летней российской фигуристкой на ОИ-2022

Валиева рискует пропустить соревнования в личном турнире на Олимпиаде.

На Играх-2022 в Пекине продолжаются разбирательства скандального дела в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой. 11 февраля стало известно, что спортсменка принимала запрещенный препарат во время выступления на чемпионате России 25 декабря 2021 года.

Об этом свидетельствуют официальные данные Международного агентства по тестированию (ITA).

С чего все началось?

На Олимпийских играх-2022 перенесли церемонию награждения по фигурному катанию. Отмечается, что церемония должна была пройти вечером вторника, 8 февраля. Впрочем, она до сих пор приостановлена.

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил о проблеме с допинг-тестами членов команды Олимпийского комитета России по фигурному катанию. Как оказалось, речь шла о подозрительных допинг-пробах российской 15-летней фигуристки Камилы Валиевой, считавшейся основной претенденткой на звание олимпийского чемпиона в турнире одиночниц.

Результаты допинг-теста

Утром 11 февраля стало известно, что в допинг-пробе Валиевой был обнаружен препарат – триметазидин, который принадлежит к классу S4.4 "Запретного списка ВАДА 2021 года", и является аналогом известного мельдония. Однако результаты исследования свидетельствуют, что препарат спортсменка принимала в начале Олимпийских игр в Пекине. Это подтверждают результаты тестов, которые спортсменка сдавала уже находясь в Пекине.

На 15-летнюю фигуристку было наложено отстранение от соревнований, которое она успешно опротестовала, и получила допуск к тренировкам. Теперь Международный олимпийский комитет (МОК) подал протест в Арбитражный спортивный суд Лозанны (CAS) с целью оставить в силе устранение.

Что известно о триметазидине?

Препарат триметазидин является кардиопротектором, метаболиком и антигипоксантом. Его применение увеличивает обменные энергетические процессы внутри клеток организма. В спорте препарат запрещен уже давно, а вне спорта его назначают пациентам, которые испытывают проблемы с работой сердечно-сосудистой системы, а именно в случаях, когда организму нужно увеличить поступление дополнительного ресурса и энергии в клетку.

В профессиональном спорте препарат связан со скандалом вокруг китайского пловца Сунь Яга, дисквалифицировавшего в 2014 году. Также в 2016 году запрещенный препарат нашли у другого россиянина – олимпийского чемпиона по академической гребле Сергея Федоровцева. После обнаружения допинга была дисквалифицирована вся русская мужская команда, а сам Федоровцев закончил спортивную карьеру.

Реакция общественности

Глава Олимпийского и паралимпийского комитета США Сюзанна Лайонс заявила, что этот скандал ставит под вопрос чистоту спорта.

"По сути, репутация всего олимпийского и паралимпийского движения балансирует на границе и держится на наших словах о том, что мы действительно верим в ценности, которые отстаиваем. Для спортсменов всего мира очень важно, чтобы эти ценности олимпийского движения выстояли, а одна из важнейших ценностей — это чистота спорта. Все спортсмены сегодня расстроены, потому что, возможно, эту рану снова раскрыли", — цитирует Лайонс Yahoo Sports.

Американский журналист Дэн Ветзель также жестко прошелся по россиянам и обвинил МОК в снисхождении к РФ, чьих спортсменов вообще не должны были допускать к Олимпийским играм.

"Эта Олимпиада и так уже была наполнена заголовками о геноциде и рабстве, политике и пропаганде, изоляторах и драконовских протоколах, поэтому будет неудивительно, если окажется, что Россия накачала юную спортсменку каким-нибудь препаратом, и в то же время ей позволят выступать дальше, потому что она слишком молодая и наивная, чтобы понимать, что ее накачали.

МОК официально запретил России выступать на Играх-2022 из-за государственного допингового режима, который обманул десятки спортсменов на Олимпиаде и Паралимпиаде в Сочи-2014.

Но в то же время МОК превратил это отстранение в издевку, позволив российским спортсменам выступать под флагом ОКР. Это те же люди, те же цвета и, возможно, то же настроение победить любой ценой. Даже если эта 15-летняя девочка Валиева дисквалифицируется, как кто-то сможет выйти на один лед с ее партнерами без тонны подозрений?", — заявил Ветзель.

Американская спортивная блоггерша Фран стала в защиту 15-летней Валиевой.

"Камила Валиева — абсолютная жертва в этом сценарии. Однако теперь, когда мы знаем, что она действительно сдала положительный тест, ей не могут позволить участвовать в соревнованиях. Это было бы самым абсурдным, оскорбительным и бессмысленным решением. В это трудно поверить".

Она жертва, как и все фигуристы, если их заставят соперничать с 15-летней девочкой, прыгающей квады, зная, что ее поймали на употреблении допинга и ничего не произошло. Да, это было бы абсурдно", — считает она.

Еще один американский журналист Филипп Герш также поддержал девушку.

"Самое печальное в этом мало связано с тем, кто и какую медаль получит в командном зачете. Главное, что, каким бы ни было решение, 15-летняя Валиева навсегда останется в тени, даже если кто-то из ее окружения признается, что дал ей лекарства и она ничего об этом не знала", – отмечает он.

В русском Кремле полностью и безгранично поддерживают фигуристку. Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков обратился к спортсменке.

"Камила, не прячь своего лица, ты россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай", — цитирует Пескова ТАСС.

Он добавил, что власти страны убеждены, что в этом случае речь идет о "каком-то недоразумении". Как пояснил Песков, у российских чиновников есть вопросы по срокам обработки проб Валиевой.

Пресссекретарь российского лидера призвал дождаться окончания разбирательства и официального решения Международного олимпийского комитета (МОК). Кроме того, он подверг критике заявление главы USADA о том, что США могут привлечь к ответственности россиян, причастных к делу Валиевой, подчеркнув, что Кремль выступает против трансграничного применения американского законодательства, в том числе и в спорте.

Что угрожает спортсменке?

Дело российской фигуристки будет рассматриваться на выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) до начала личного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (15 февраля).

Валиева принадлежит к категории "защищенных спортсменов", не достигшим 16-летнего возраста. К ним могут применяться более мягкие санкции при допинговых нарушениях.

Если вина Валиевой или тренерского штаба ОКР будет доказана, то их могут лишить "золота", которое они завоевали в командных соревнованиях. Также, скорее всего, юную фигуристку не допустят к личному турниру.

Добавим, что Россия отстранена от участия в Олимпийских играх из-за систематического нарушения антидопинговых правил. В Пекине россиянам запрещено использовать национальную символику, гимн и флаг. Название страны заменили на аббревиатуру сборная ОКС, то есть сборная Олимпийского Комитета России.

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