"Используют спорт как пропаганду": гендиректор "Шахтера" призвал выгнать Россию из УЕФА и ФИФА

Сергей Палкин считает, что страну-агрессора должны полностью изолировать, пока она не изменит свою политику.

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин призвал УЕФА и ФИФА исключить Россию из списка участников организаций, усилив таким образом санкции в отношении страны, развязавшей полномасштабную войну против Украины.

По его мнению, страна-агрессор должна быть полностью изолирована до тех пор, пока ее идеология не перестанет угрожать каким-либо концепциям мира.

"Я хотел бы призвать УЕФА и ФИФА сделать еще один шаг и отменить или приостановить членство России в их организациях. В 70-х годах ЮАР была исключена из ФИФА из-за их политики апартеида. Россию же должны исключить из-за их политики геноцида украинцев и кровавой войны, развязанной в нашей стране.

Спорт всегда использовали россияне как пропаганду своей идеологии. Если сегодня эта идеология чревата мирным сосуществованием, Россия должна быть полностью изолирована до тех пор, пока она не изменит свою политику уничтожения всего живого. Всем украинцам нужен мир, необходимо остановить эту безумную войну", - сказал Палкин в интервью изданию Reuters.

Ранее УЕФА и ФИФА применили санкции против России из-за вторжения в Украину - УЕФА исключил российские футбольные клубы из еврокубков, а ФИФА лишила сборную РФ права сыграть в плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022. Несмотря на это, Российский футбольный союз по-прежнему остается членом УЕФА и ФИФА.

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