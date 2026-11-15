Испорченное прощание с Роналду: Португалия разгромно проиграла Дании в Лиге наций

Сборная Португалии по футболу / © Associated Press

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Сборная Португалии дома разгромно проиграла Дании в матче пятого тура группового этапа Лиги наций-2026/27. Поединок в Браге завершился со счетом 1:4.

В конце первого тайма Пьер-Эмиль Хейберг вывел гостей вперед, реализовав пенальти. После перерыва Расмус Хойлунд оформил дубль, а Йоаким Андерсон отправил четвертый мяч в ворота португальцев.

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Португальцы смогли ответить лишь одним голом, автором которого в компенсированное время стал Бернарду Силва.

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Однако главное событие для хозяев произошло еще до стартового свистка. Сборная Португалии устроила особое прощание с легендарным форвардом Криштиану Роналду, который 5 ноября объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Все игроки стартового состава португальской сборной вышли на поле в специальных футболках с седьмым номером, который принадлежал Роналду, отдав честь выдающемуся бомбардиру.

Кроме того, на 7-й минуте болельщики на трибунах устроили громкие овации в честь Роналду, который является рекордсменом сборной Португалии по количеству сыгранных матчей и забитых голов. Федерация футбола Португалии также опубликовала видео церемонии с короткой подписью: "Спасибо, капитан".

Португалия с 12 очками лидирует в группе 4 дивизиона А и еще ранее гарантировала место в плей-офф Лиги наций. Дания с 9 очками разместилась на второй позиции.

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В другом матче 5-го тура этого квартета Норвегия дома обыграла Уэльс (3:1).

В заключительном туре Португалия в гостях встретится с Уэльсом, а Дания примет Норвегию. Оба матча состоятся 17 ноября.

Ранее сообщалось, что сборная Украины во второй раз проиграла Северной Ирландии и потеряла шансы на элиту Лиги наций.

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