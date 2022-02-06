Испорченное возвращение Малиновского: "Аталанта" с украинцем сенсационно проиграла аутсайдеру Серии А

"Бергамаски" почти весь второй тайм играли в меньшинстве.

"Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского сенсационно уступила одной из худших команд чемпионата -"Кальяри" - в матче 24-го тура итальянской Серии А. Домашняя для "бергамасков" встреча завершилась их поражением - 1:2.

В первом тайме команды не забили голов. А после перерыва Гастон Перейро вывел гостей вперед. А через две минуты команда Малиновского осталась в меньшинстве - вратарь Хуан Муссо получил прямую красную карточку.

Оказавшись в десятером, подопечным Джан Пьеро Гасперини стало сложно рассчитывать на положительный результат. Однако на 64-й минуте Хосе Луис Паломино сумел сравнять счет. Однако паритет в матче держался недолго - на 68-й минуте Гастон Перейро оформил дубль и принес "Кальяри" сенсационную победу.

Отметим, что для Малиновского это был первый матч с 9 января. Последние поединки команды он пропустил, потому что тогда еще не прошел полный курс вакцинации от коронавируса.

В нынешнем сезоне на счету Малиновского 24 матча за итальянский клуб во всех тунирах, 6 голов и 2 ассиста.

"Аталанта" (43 балла) осталась на четвертой строчке в турнирной таблице, "бергамаски" только на одно очко опережают "Ювентус".

"Кальяри" (20 очков) благодаря победе поднялся из зоны вылета на 16-е место.

В следующем туре команда Малиновского 13 февраля примет "Ювентус", а "Кальяри" в тот же день в гостях сыграет против "Эмполи".

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