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Исправили скандальную ошибку: Ла Лига "вернула" Крым Украине после обращения посла

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Исправили скандальную ошибку: Ла Лига "вернула" Крым Украине после обращения посла

Associated Press

Представители испанского чемпионата оперативно отреагировали на свой "ляп".

Официальный сайт испанской Ла Лиги исправил карту с трансляторами турнира, где ранее оккупированный Крым был изображен территорией России.

Посольство Украины в Испании обратилось к президенту лиги Хавьеру Тебасу с просьбой немедленно внести коррективы в соответствующие материалы.

В связи с ставшей известной Посольству Украины в Испании посол Sergiy Pogoreltsev немедленно обратился...

Опубликовано Embajada de Ucrania en el Reino de EspañaЧетверг, 13 января 2022 г.

Теперь карта Украины на карте официальных трансляторов турнира соответствует установленным государственным границам.

фото — laliga.com / ©
фото — laliga.com

Отметим, что похожая история произошла перед Олимпийскими играми в Токио. Тогда официальный сайт Олимпиады на карте отделил временно оккупированный Крым от территории Украины. Однако позже организаторы исправили свою ошибку, а Международный олимпийский комитет попросил прощения.

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