"Испытываю гнев, потому что на мою страну льют много лжи": Цуренко — о пропаганде РФ и безразличии теннисистов

"Испытываю гнев, потому что на мою страну льют много лжи": Цуренко — о пропаганде РФ и безразличии теннисистов

Пятая ракетка Украины Леся Цуренко рассказала, что с началом вторжения России получила слова поддержки лишь от нескольких теннисистов.

Украинской теннисистке категорически не нравится, что многие спортсмены делают вид, что в Украине ничего не происходит.

Об этом Цуренко заявила в интервью First Post.

"Мне мало говорят о поддержке моей страны, и мне тяжело быть рядом с людьми, которые выглядят так, будто они не понимают. Я украинка, и в моей стране идет война, и это тяжело. Я думаю, что со мной говорили, возможно, четыре или пять игроков.Я ненавижу то, что российская пропаганда говорит об Украине в целом.Действительно, ненавижу это.Испытываю гнев, потому что на мою страну льют много лжи, и мне от этого очень больно.Я хочу, чтобы весь мир увидел, что Украина — прекрасная страна с добрыми людьми", — сказала она.

Напомним, что ATP, WTA и ITF приняли скандальное решение, лишив Wimbledon-2022 рейтинговых очков из-за отстранения российских и белорусских игроков. На позорное решение отреагировал бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский.

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