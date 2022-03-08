"Испытываю к нему только уважение": Джошуа поддержал Усика, который защищает Украину от российских захватчиков

"Испытываю к нему только уважение": Джошуа поддержал Усика, который защищает Украину от российских захватчиков

Британец готов подождать с реваншем против украинского чемпиона.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал решение Александра Усика вступить в ряды территориальной обороны и защищать родную страну от российских оккупантов.

"Я чувствую к Усику только уважение. Пусть он отдохнет и разберется с тем, с чем сейчас имеет дело. Сейчас мы не можем говорить о бойцовской игре. Перенесение боя? Я не хочу вспоминать об этом. Сейчас он через многое проходит, мое ему уважение", - сказал Джошуа в интервью SecondsOut.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

После этого британский боксер активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой. Второй поединок между Усиком и Джошуа должен был состояться до лета 2022 года, но полномасштабное военное вторжение России в Украину разрушило все планы.

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