Европейский футбольный союз (УЕФА) сделал заявление о присоединении клубов из оккупированного Крыма к чемпионату России.

Так, УЕФА в очередной раз отметил, что клубы аннексированного Крыма не имеют права выступать в турнирах под эгидой Российского футбольного союза (РФС).

Об этом пресс-служба УЕФА ответила на запрос пропагандистского информационного агентства "Р-Спорт".

В УЕФА отметили, что Крым продолжает оставаться специальной футбольной зоной для дальнейших решений. Таким образом, европейские чиновники пресекли попытки агрессоров интегрировать полуостров в свой чемпионат.

"Что касается ситуации в Крыму, то в соответствии с решением чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам играть в соревнованиях, организованных РФС, с 1 января 2015 года, и чтобы регион считался "специальной зоной" для футбольных целей до дальнейшего сообщения", — отметили в УЕФА.

Добавим, 22 августа руководство Футбольной национальной лиги России (ФНЛ) создал рабочую группу по включению крымских команд в первенство. Впрочем, как видим, это никоим образом не помогло стране-агрессору.

Ранее рассказывалось о том, что крымские ВСК (Симферополь), СКЧФ (Севастополь) и "Жемчужина" (Ялта) выступали во Второй лиге российского футбола в 2014 году. Впрочем, УЕФА потребовал от РФС исключить их из своего состава, не признав полуостров территорией РФ.

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