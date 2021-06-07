Истерика не помогла: УЕФА ответил России на требование запретить форму сборной Украины с Крымом

В организации одобрили экипировку "сине-желтых" на Евро-2020.
Европейский футбольный союз (УЕФА) прокомментировал новую форму сборной Украины, в которой она выступит на Чемпионате Европы-2020.
На экипировку "сине-желтых" была нанесена карта страны с Крымом, что вызвало возмущение в Российской Федерации. В частности, депутат Госдумы России Дмитрий Свищев призвал запретить новую форму команды Андрея Шевченко.
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В УЕФА ответили, что новая форма сборной Украины соответствует всем требованиям, поэтому нет никаких оснований, чтобы запретить играть в ней на Евро-2020.
"Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки", - приводит слова пресс-службы УЕФА Спорт-Экспресс.
Ранее бывший чемпион мира по боксу россиянин Николай Валуев назвал новую форму сборной Украины попыткой политизировать спорт, заявив, что Крым - территория Российской Федерации.
В свою очередь, известный украинский тренер Мирон Маркевич дал достойный отпор российским "экспертам", посоветовав заняться допинговыми скандалами и назвал их требования наглыми.
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- Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год.
- Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.
- Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.
Сборная Украины на предстоящем Чемпионате Европы сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Поединки запланированы в Амстердаме и Бухаресте.