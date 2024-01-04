"Историческая ночь": тренер "Жироны" прокомментировал победу над "Атлетико" в 19-м туре Ла Лиги

Наставник "жиронцев" скромно заявил, что не считает целью для своей команды борьбу за чемпионство.

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес высказался о победе над мадридским "Атлетико" в домашнем матче 19-го тура испанской Ла Лиги.

Зрелищный поединок на "Эстадио Мунисипаль де Монтиливи" в городе Жирона завершился триумфом хозяев со счетом 4:3. Каталонцы вырвали победу в компенсированное ко второму тайму время.

Отметим, что украинский форвард Артем Довбик отметился в этой игре результативной передачей, а другой наш соотечественник Виктор Цыганков не попал в заявку на матч из-за травмы.

"Это исторический день для нас, города и провинции. Мы очень довольны. Мы провели потрясающий первый тайм, но счет 3:2 не очень нас огорчил. Во втором тайме было видно, что "Атлетико" собирается сравнять счет, но изменения придали нам сил. В последние 20-25 минут любая команда могла забить, и гол Ивана Мартина – это отличный гол.

Была отличная игра, с невероятным менталитетом. Меня больше всего радует стойкость команды. Иногда нас переигрывали на поле, но мы умели страдать, держаться и ждать своего момента. В итоге мы были вознаграждены отличным голом. Историческая ночь.

Победа в Ла Лиге? Это не наша цель. Мы должны думать от матча к матчу и достичь еврокубков, что войдет в историю. Это была очень хорошая игра. Мы многое сделали хорошо. Мои игроки обладают невероятным менталитетом, стойкостью в игре. Они всегда стараются идти вперед. Наша мечта – попасть в еврокубки, но мы не можем бороться один на один с "Реалом". Быть наравне по очкам с топ-клубами – очень сложно, нужно идти игра за игрой.

Клуб-лидер? Мы не хотим навешивать на себя этот ярлык. Мы опережаем идущий седьмым "Бетис" на 20 очков. И это главный критерий для попадания в еврокубки. Вот такие расчеты мы делаем. Чтобы говорить о Лиге чемпионов, нам нужно дойти до конца, много игр впереди.

Я вижу в команде игроков, которые хотят творить историю. Им очень весело, и мне это доставляет удовольствие. Каждая неделя хорошая, а день игры – особенно отличный. Я не могу просить большего", – приводит слова Мичела издание Marca.

Победа над "Атлетико" позволила "Жироне" (48 баллов) сравнялась с "Реалом" по очкам на вершине турнирной таблицы Ла Лиги. Команда Довбика и Цыганкова только по дополнительным показателям уступает мадридскому гранду, цвета которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин.

В следующем туре Примеры подопечные Мичела 14 января на выезде встретятся с худшей командой текущего сезона "Альмерией".

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