Историческая победа: "Черноморец" впервые выиграл в УПЛ после возвращения

Историческая победа: "Черноморец" впервые выиграл в УПЛ после возвращения

"Моряки" покинули дно турнирной таблицы.

Одесский "Черноморец" обыграл "Мариуполь" в выездном матче 4-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча на стадионе им. Бойко завершилась со счетом 3:2.

Уже в дебюте поединка командам удалось обменяться забитыми мячами. Сначала на 13-й минуте хозяев вперед вывел Андрей Кулаков, а спустя еще четыре минуты паритет на табло восстановил Николай Михайленко.

В самом дебюте второго тайма Артур Авагимян забил второй мяч одесситов. На 55-й минуте Илья Путря, реализовав пенальти, сделал счет 3:1 в пользу гостей.

upl.ua

На 81-й минуте 11-метровый удар был назначен уже в ворота "Черноморца". Дмитрий Мишнев его забил, но избежать поражения "Мариуполь" все же не смог.

"Черноморец" набрал первые три очка и поднялся на 12-е место в турнирной таблице УПЛ. "Мариуполь" с 1 баллом в активе опустился на предпоследнюю, 15-ю позицию.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга. Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

В 5-м туре "Черноморец" 21 августа примет донецкий "Шахтер", а "Мариуполь" днем позже также дома встретится с луганской "Зарей".

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