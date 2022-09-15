Историческая победа: "Днепр-1" набрал первые очки на групповом этапе Лиги конференций (видео)

В четверг, 15 сентября, днепровский "Днепр-1" сыграл против кипрского "Аполлона" в рамках 2-го тура групповой стадии Лиги конференций сезона-2022/23.

"Днепр-1" одержал победу над кипрским "Аполлоном" в выездном поединке 2-го тура групповой стадии Лиги конференций. Встреча на стадионе ГСП в городе Никосия завершилась со счетом 1:3 .

Еще в первом тайме подопечные Александра Кучера трижды отличились в воротах хозяев. На 11-й минуте днепрян вывел вперед Валентин Рубчинский, забив в пустые ворота после паса Артема Довбика.

На 26-й минуте украинский клуб смог удвоить счет. Довбик расстрелял пустые ворота, завершив прекрасную комбинацию своей команды. Ассист в свой актив занес Рубчинский.

В конце первого тайма днепряне довели дело до разгрома. Довбик оформил дубль после передачи Бузанелло.

Во второй половине поединка киприоты сократили отставание. На 58-й минуте Йоанис Питтас с линии вратарской замкнул подачу Харалампоса Кирьяку с правого фланга. Правда, у автора забитого мяча был очевидный офсайд, однако арбитр при отсутствии системы VAR ошибся и несправедливо засчитал этот гол.

Таким образом, "Днепр-1" одержал первую победу и набрал первые очки в группе Лиги конференций. Более того, это первая еврокубковая победа в истории днепровского клуба.

Напомним, дебютный для себя еврокубковый сезон днепряне начали в плей-офф раунде отбора Лиги Европы, но там уступили кипрскому АЕКу из Ларнаки и опустились в турнир рангом ниже.

В другом противостоянии группы нидерландский АЗ дома обыграл "Вадуц" из Лихтенштейна - 4:1 .

. После двух туров АЗ возглавляет квартет с 6 очками. "Днепр-1" занимает второе место, имея в своем активе 3 балла. "Вадуц" и "Аполлон" набрали по одному пункту.

Поединки 3-го тура группового этапа Лиги конференций состоятся 6 октября: "Днепр-1" - "Вадуц", АЗ - "Аполлон".

Добавим, что в первом туре группового этапа Лиги конференций днепровский клуб минимально уступил АЗ (0:1). В свою очередь, "Аполлон" расписал безголевую ничью с "Вадуцом" (0:0).

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